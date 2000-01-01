Кокина (Савельева) Ираида Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокина (Савельева) Ираида Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1979

Сын: Кокин Артём Иванович

Отец ребёнка: Кокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1981

Сын: Кокин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Кокина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кокин Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокин Иван Петрович

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