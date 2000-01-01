Кокина (Савельева) Ираида Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1979
Сын: Кокин Артём Иванович
Отец ребёнка: Кокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1981
Отец ребёнка: Кокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Кокина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кокин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокин Иван Петрович