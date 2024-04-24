(Смирнова) Ольга Николаевна
женский, родилась 23.06.1899 ст.
умерла 07.11.1900 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область
ОтецСмирнов Николай ПетровичНеизвестно г.р.
МатьСмирнова Ольга КузьминичнаНеизвестно г.р.
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Рождение
23.06.1899 ст.
Крещение
24.06.1899 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
07.11.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Тульская губерния, плёнка 2038692, стр. 809