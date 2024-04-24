(Смирнова) Ольга Николаевна 23.06.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Смирнова) Ольга Николаевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 23.06.1899 ст.

умерла 07.11.1900 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Отец
Смирнов Николай ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Смирнова Ольга КузьминичнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1899 ст.

Отец: Смирнов Николай Петрович

Мать: Смирнова Ольга Кузьминична

Тульская губерния, плёнка 2038692, стр. 809

Крещение
24.06.1899 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Александр Никитин Маскалев; Ефремовского мещанина Арсения Стефанова Ланкова жена Анна Козмина.

Смерть
07.11.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2038695, стр. 872 Умерла в возрасте 1 года от кашля.

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