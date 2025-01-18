Смирнов Николай Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнов Николай Петрович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Смирнова Ольга КузьминичнаНеизвестно г.р.
Дети
Смирнов Иван Николаевич01.09.1894 ст. г.р.
(Смирнова) Мария Николаевна25.12.1896 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Ольга Кузьминична

Рождение ребёнка
01.09.1894 ст.

Сын: Смирнов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Кузьминична

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 429

Рождение ребёнка
25.12.1896 ст.

Дочь: (Смирнова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Кузьминична

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 620

Рождение ребёнка
23.06.1899 ст.

Дочь: (Смирнова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Кузьминична

Тульская губерния, плёнка 2038692, стр. 809

Смерть
Неизвестно

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