Смирнов Николай Петрович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Смирнова Ольга КузьминичнаНеизвестно г.р.
Дети
Смирнов Иван Николаевич01.09.1894 ст. г.р.
(Смирнова) Мария Николаевна25.12.1896 ст. г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1894 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
25.12.1896 ст.
Дочь: (Смирнова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
23.06.1899 ст.
Дочь: (Смирнова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Кузьминична
Смерть
Неизвестно