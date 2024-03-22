Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Отец

1765 г.р.

Мать

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Агафонъ

Мать: Варвара

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
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