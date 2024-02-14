Манаева (М-Зарифова) Сабира
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1903
Сын: Манаев Сафиулла Нигаметуллин
Отец ребёнка: Манаев Нигаметулла Хисметуллин
Рождение ребёнка
08.11.1906
Отец ребёнка: Манаев Нигаметулла Хисметуллин
Рождение ребёнка
07.08.1910
Сын: Манаев Минигазис Нигаметуллин
Отец ребёнка: Манаев Нигаметулла Хисметуллин
Рождение ребёнка
23.03.1912
Сын: Манаев Минигали Нигаметуллин
Отец ребёнка: Манаев Нигаметулла Хисметуллин
Рождение ребёнка
10.07.1918
Сын: Манаев Минивали Нигаметуллин
Отец ребёнка: Манаев Нигаметулла Хисметуллин
Смерть
Неизвестно