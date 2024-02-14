Манаев Нигаметулла Хисметуллин
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1874
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1903
Сын: Манаев Сафиулла Нигаметуллин
Мать ребёнка: Манаева (М-Зарифова) Сабира
Рождение ребёнка
08.11.1906
Мать ребёнка: Манаева (М-Зарифова) Сабира
Рождение ребёнка
07.08.1910
Сын: Манаев Минигазис Нигаметуллин
Мать ребёнка: Манаева (М-Зарифова) Сабира
Рождение ребёнка
23.03.1912
Сын: Манаев Минигали Нигаметуллин
Мать ребёнка: Манаева (М-Зарифова) Сабира
Рождение ребёнка
10.07.1918
Сын: Манаев Минивали Нигаметуллин
Мать ребёнка: Манаева (М-Зарифова) Сабира
Смерть
Неизвестно