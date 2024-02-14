Манаев Нигаметулла Хисметуллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаев Нигаметулла Хисметуллин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1874

Отец: Хисаметдинов Хисметулла

Мать: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Гиззатбану

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манаева (М-Зарифова) Сабира

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1903

Сын: Манаев Сафиулла Нигаметуллин

Мать ребёнка: Манаева (М-Зарифова) Сабира

Рождение ребёнка
08.11.1906

Сын: Манаев Гали Нигаметуллин

Мать ребёнка: Манаева (М-Зарифова) Сабира

Рождение ребёнка
07.08.1910

Сын: Манаев Минигазис Нигаметуллин

Мать ребёнка: Манаева (М-Зарифова) Сабира

Рождение ребёнка
23.03.1912

Сын: Манаев Минигали Нигаметуллин

Мать ребёнка: Манаева (М-Зарифова) Сабира

Рождение ребёнка
10.07.1918

Сын: Манаев Минивали Нигаметуллин

Мать ребёнка: Манаева (М-Зарифова) Сабира

Смерть
Неизвестно

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