Глухова Ефросинья Артемьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Глухова Ефросинья Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1891

Дочь: Шарманова (Глухова) Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Глухов Григорий Иоанов (Иванович)

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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