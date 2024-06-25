Глухова Ефросинья Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1891
Дочь: Шарманова (Глухова) Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Глухов Григорий Иоанов (Иванович)
Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно