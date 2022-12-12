Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Семеновна

Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1699 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Иван Максимович

Отец ребёнка: Максим Никитич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Семен Максимович

Отец ребёнка: Максим Никитич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Максим Никитич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Никитич

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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