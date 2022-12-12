Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Иван Максимович
Отец ребёнка: Максим Никитич
Рождение ребёнка
1729
Сын: Семен Максимович
Отец ребёнка: Максим Никитич
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Максим Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно