Максим Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1709 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Семен Максимович

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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