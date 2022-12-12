Максим Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Семен Максимович
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно