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Скуратов Михаил Иванович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1778

Дата смерти

16.12.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Скуратов Иван Сафронович

Мать: Скуратова Наталья Федотовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Скуратов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Скуратова Мария Антоновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Скуратова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Скуратова Мария Антоновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Скуратов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Скуратова Мария Антоновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Скуратова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Скуратова Мария Антоновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Скуратова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Скуратова Мария Антоновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скуратова Федосья Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скуратова Мария Антоновна

Смерть
16.12.1850
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
18.12.1850
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Никольской церкви
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