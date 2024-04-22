Скуратов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти16.12.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1828
Сын: Скуратов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Скуратова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Скуратова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Скуратова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Скуратова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Скуратова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Скуратова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Скуратова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Скуратова Мария Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1850
Похороны
18.12.1850
кладбище Никольской церкви