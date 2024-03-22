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Скуратов Алексей Михайлович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Скуратов Михаил Иванович

Мать: Скуратова Мария Антоновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Скуратова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Скуратова Анастасия Канидовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Скуратов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Скуратова Анастасия Канидовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.08.1857

Дочь: Перова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Скуратова Анастасия Канидовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №68, метрическая книга за 1857 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1857
Свидетель в браке Федор Скуратов, Крестьянин 1836-1902 и Агафья Баранова, Однодворка 1832-1896
Рождение ребёнка
06.08.1859

Дочь: Скуратова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Скуратова Анастасия Канидовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №67, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скуратова Анастасия Канидовна

Смерть
Неизвестно
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