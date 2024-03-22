Скуратов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Скуратова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Скуратова Анастасия Канидовна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Скуратов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Скуратова Анастасия Канидовна
Рождение ребёнка
08.08.1857
Дочь: Перова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Скуратова Анастасия Канидовна
Рождение, крещение: запись о рождении №68, метрическая книга за 1857 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1857
Свидетель в браке Федор Скуратов, Крестьянин 1836-1902 и Агафья Баранова, Однодворка 1832-1896
Рождение ребёнка
06.08.1859
Дочь: Скуратова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Скуратова Анастасия Канидовна
Рождение, крещение: запись о рождении №67, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно