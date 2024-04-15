Ермоленко (Кучер) Васса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко (Кучер) Васса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1894 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Муж: Ермоленко Иван Лаврентьевич

Обиходы, Житомирська область
Рождение ребёнка
29.10.1884 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермоленко Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ермоленко Иван Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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