Ермоленко (Кучер) Васса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1884 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермоленко Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ермоленко Иван Лаврентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно