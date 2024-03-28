валамир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиваламир

валамир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

420

Дата смерти

469

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
420

Отец: вандалар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: вадамерка

Смерть
469
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close