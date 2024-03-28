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валамир
валамир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
420
Дата смерти
469
Пол
Мужской
Отец
вандалар
Мать
Не указана
Жена
вадамерка
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
420
Отец:
вандалар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
вадамерка
Смерть
469
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