Роберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роберт

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1999

Отец: Миннуллин Расих

Мать: Зульфия

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