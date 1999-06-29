Миннуллин Расих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиннуллин Расих

Миннуллин Расих

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

1999 г.р.

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1999

Сын: Роберт

Мать ребёнка: Зульфия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зульфия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close