Серов Анатолий Павловичь
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1940
Отец: Серов Павел Ильичь
Мать: Серова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
05.07.1964
Сын: Серов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Серова (Сипкина) Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
21.12.1968
Сын: Серов Варерий Анатольевич
Мать ребёнка: Серова (Сипкина) Зоя Николаевна
Смерть
Неизвестно