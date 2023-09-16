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Серов Анатолий Павловичь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1940

Отец: Серов Павел Ильичь

Мать: Серова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
05.07.1964

Сын: Серов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Серова (Сипкина) Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
21.12.1968

Сын: Серов Варерий Анатольевич

Мать ребёнка: Серова (Сипкина) Зоя Николаевна

Смерть
Неизвестно

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