Малыгина (-) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Праскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
1734
Сын: Малыгин Хрисанф Афанасьевич
Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно