Малыгина (-) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (-) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Праскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Малыгин Хрисанф Афанасьевич

Отец ребёнка: Малыгин Афанасий Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Афанасий Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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