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Малыгин Афанасий Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1694

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Малыгин Алексей

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Праскева Афанасьевна

Мать ребёнка: Малыгина Елена Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Малыгин Хрисанф Афанасьевич

Мать ребёнка: Малыгина Елена Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Малыгин Антон Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Малыгин Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Елена Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1748
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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