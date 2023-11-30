Малыгин Афанасий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Малыгин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Праскева Афанасьевна
Мать ребёнка: Малыгина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Малыгин Хрисанф Афанасьевич
Мать ребёнка: Малыгина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Малыгин Антон Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Малыгин Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Елена Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1748