Татура Тимофей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТатура Тимофей

Татура Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1947 и 1952 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татура (Пушкарева) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1971

Сын: Татура Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Татура (Пушкарева) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Татура Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Татура (Пушкарева) Светлана Николаевна

Минск, Минск
Смерть
Около 2020
Минск, Минск

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