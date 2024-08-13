Татура Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1971
Сын: Татура Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Татура (Пушкарева) Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Татура Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Татура (Пушкарева) Светлана Николаевна
Смерть
Около 2020