Черняев Евлампий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Работа или профессия
1914
Диакон Покровской Вахневской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
1916
Тиманова Гора, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Священник Николаевской Кептурской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черняева Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно