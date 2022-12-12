Черняев Евлампий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняев Евлампий Михайлович

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Место рождения

Новое, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Черняев Михаил Ильич

Мать: Черняева Платонида Васильевна

Новое, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1914
Диакон Покровской Вахневской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
1916
Тиманова Гора, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Священник Николаевской Кептурской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняева Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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