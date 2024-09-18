Давыдов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Никифор

Мать: Давыдова (Жданова) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова (Ракотянская) Наталья

Рождение ребёнка
05.01.1974

Дочь: Рубанова (Давыдова) Елена

Мать ребёнка: Давыдова (Ракотянская) Наталья

Рождение ребёнка
12.10.1978

Дочь: Головко (Давыдов) Надежда

Мать ребёнка: Давыдова (Ракотянская) Наталья

Смерть
Неизвестно
Сердечная недостаточность

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