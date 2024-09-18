Давыдов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдов Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1974
Дочь: Рубанова (Давыдова) Елена
Мать ребёнка: Давыдова (Ракотянская) Наталья
Рождение ребёнка
12.10.1978
Дочь: Головко (Давыдов) Надежда
Мать ребёнка: Давыдова (Ракотянская) Наталья
Смерть
Неизвестно
Сердечная недостаточность