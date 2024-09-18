Рубанова (Давыдова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Давыдова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1974

Отец: Давыдов Александр

Мать: Давыдова (Ракотянская) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолин Сергей

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1996

Сын: Давыдов Даниил

Отец ребёнка: Рубанов Александр

Рождение ребёнка
03.07.2004

Сын: Ермолин Егор

Отец ребёнка: Ермолин Сергей

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