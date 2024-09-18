Рубанова (Давыдова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1974
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1974
Отец: Давыдов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рубанов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолин Сергей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1996
Сын: Давыдов Даниил
Отец ребёнка: Рубанов Александр
Рождение ребёнка
03.07.2004
Сын: Ермолин Егор
Отец ребёнка: Ермолин Сергей