Стажарова (Михайлова) Тамара Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стажарова (Михайлова) Тамара Евгеньевна

Место рождения

с.Покровка Бижбулякского района БАССР

Дата рождения

09.10.1948

Дата смерти

10.01.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стажаров Виктор Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стажаров Виктор Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стажаров Виктор Иванович

Смерть
10.01.2009
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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