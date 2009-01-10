Стажарова (Михайлова) Тамара Евгеньевна
Место рожденияс.Покровка Бижбулякского района БАССР
Дата рождения09.10.1948
Дата смерти10.01.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стажаров Виктор Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стажаров Виктор Иванович
Смерть
10.01.2009
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно