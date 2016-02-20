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Стажаров Виктор Иванович

Место рождения

Санаторий имени Чехова Альшеевского района БАССР

Дата рождения

27.05.1951

Дата смерти

20.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стажарова (Михайлова) Тамара Евгеньевна

Рождение ребёнка
30.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стажарова (Михайлова) Тамара Евгеньевна

Рождение ребёнка
30.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стажарова (Михайлова) Тамара Евгеньевна

Смерть
20.02.2016
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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