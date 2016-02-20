Стажаров Виктор Иванович
Место рожденияСанаторий имени Чехова Альшеевского района БАССР
Дата рождения27.05.1951
Дата смерти20.02.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стажарова (Михайлова) Тамара Евгеньевна
Рождение ребёнка
30.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стажарова (Михайлова) Тамара Евгеньевна
Смерть
20.02.2016
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно