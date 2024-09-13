Хуопалайнен (Сакса) Катрина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Хуопалайнен Мария Адамовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Хуопалайнен Анна Нюра Адамовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Саволайнен (Хуопалайнен) Аано Адамовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Хуопалайнен Эйно Адамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Иванович
Смерть
1910