Хуопалайнен (Сакса) Катрина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Сакса) Катрина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Адам Иванович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Хуопалайнен Мария Адамовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Хуопалайнен Анна Нюра Адамовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Иванович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Саволайнен (Хуопалайнен) Аано Адамовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Хуопалайнен Эйно Адамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Иванович

Смерть
1910

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