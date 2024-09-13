Саволайнен (Хуопалайнен) Аано Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаволайнен (Хуопалайнен) Аано Адамовна

Саволайнен (Хуопалайнен) Аано Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Хуопалайнен Адам Иванович

Мать: Хуопалайнен (Сакса) Катрина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саволайнен Иван

Рождение ребёнка
11.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саволайнен Иван

Рождение ребёнка
27.07.1947

Сын: Саволайнен Тойво Толя

Отец ребёнка: Саволайнен Иван

Рождение ребёнка
11.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саволайнен Иван

Смерть
1972

Мы используем куки для улучшения работы сайта.