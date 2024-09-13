Саволайнен (Хуопалайнен) Аано Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саволайнен Иван
Рождение ребёнка
11.09.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саволайнен Иван
Рождение ребёнка
27.07.1947
Отец ребёнка: Саволайнен Иван
Рождение ребёнка
11.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саволайнен Иван
Смерть
1972