Przygoda,Kurowska (Głowacka) Rozalia
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba akt 137/1883
Дата рождения28.09.1883
Дата смерти01.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1883
Отец: Głowacki Piotr
Białe Błoto/Poręba akt 137/1883
Бракосочетание
25.02.1906
Муж: Przygoda Piotr
Białe Błoto/Poręba akt 20/1906
Бракосочетание
26.11.1918
Муж: Kurowski Franciszek
Białe Błoto/Poręba akt 45/1918
Смерть
01.02.1962
.Wiśniewo/Poręba akt 9/9/1962