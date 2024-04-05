Przygoda,Kurowska (Głowacka) Rozalia 28.09.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Przygoda,Kurowska (Głowacka) Rozalia

Место рождения

Białe Błoto/Poręba akt 137/1883

Дата рождения

28.09.1883

Дата смерти

01.02.1962

Пол

Женский

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

1862 г.р.

Муж

Около 1870 г.р.
Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1883

Отец: Głowacki Piotr

Мать: Głowacka (Gałązka) Urszula

Białe Błoto/Poręba akt 137/1883
Бракосочетание
25.02.1906

Муж: Przygoda Piotr

Białe Błoto/Poręba akt 20/1906
Бракосочетание
26.11.1918

Муж: Kurowski Franciszek

Białe Błoto/Poręba akt 45/1918
Смерть
01.02.1962
.Wiśniewo/Poręba akt 9/9/1962

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