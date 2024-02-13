Екатерина Калинникова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Калинникова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Евсеев

Рождение ребёнка
1710 ст.

Сын: Григорий Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Евсеев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1713 ст.

Сын: Макей Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Евсеев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1715 ст.

Сын: Федор Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Евсеев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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