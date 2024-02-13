Екатерина Калинникова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Евсеев
Рождение ребёнка
1710 ст.
Сын: Григорий Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Евсеев
Рождение ребёнка
1713 ст.
Сын: Макей Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Евсеев
Рождение ребёнка
1715 ст.
Сын: Федор Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Евсеев
Смерть
Неизвестно