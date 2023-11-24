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Щурин Уар

Место рождения

Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щурин Алексей Уаров

Мать ребёнка: не указана

Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щурина Наталья Уарова

Мать ребёнка: не указана

Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щурина Елена Уарова

Мать ребёнка: не указана

Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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