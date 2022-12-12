Утикас (Петрочук) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти?.02.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1917
Отец ребёнка: Утикас Павел Юрьевич
Рождение ребёнка
12.01.1919
Дочь: Каширская Нина Павловна
Отец ребёнка: Утикас Павел Юрьевич
Рождение ребёнка
29.12.1921
Дочь: Утикас Евгения Павловна
Отец ребёнка: Утикас Павел Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Утикас Павел Юрьевич
Смерть
?.02.1942