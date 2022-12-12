Утикас (Петрочук) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утикас (Петрочук) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1917

Сын: Утикас Георгий Павлович

Отец ребёнка: Утикас Павел Юрьевич

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.01.1919

Дочь: Каширская Нина Павловна

Отец ребёнка: Утикас Павел Юрьевич

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.12.1921

Дочь: Утикас Евгения Павловна

Отец ребёнка: Утикас Павел Юрьевич

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утикас Павел Юрьевич

Смерть
?.02.1942
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