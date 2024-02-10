Иродионова Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1899 ст.
Рождение ребёнка
14.05.1910 ст.
Сын: Давыдов-Давышин (Иванов) Феодор Иванович
Отец ребёнка: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Иоанн (Иван) Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1914 ст.
Дочь: Давыдова-Давышина (Иванова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Иоанн (Иван) Иванович
Смерть
Неизвестно