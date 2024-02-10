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Иродионова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.02.1899 ст.

Муж: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Иоанн (Иван) Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.05.1910 ст.

Сын: Давыдов-Давышин (Иванов) Феодор Иванович

Отец ребёнка: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Иоанн (Иван) Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.05.1914 ст.

Дочь: Давыдова-Давышина (Иванова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Иоанн (Иван) Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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