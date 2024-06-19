Губжев Анатолий Нухович
Место рождения
Дата рождения01.01.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1976
Дочь: Губжева Жанна Анатольевна
Мать ребёнка: Губжева (Нахушева) Сусана Исмеиловна
Рождение ребёнка
20.04.1978
Дочь: Губжева Марьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Губжева (Нахушева) Сусана Исмеиловна
Рождение ребёнка
02.12.1983
Мать ребёнка: Губжева (Нахушева) Сусана Исмеиловна
Смерть
Неизвестно