Губжев Анатолий Нухович 01.01.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжев Анатолий Нухович

Место рождения

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

01.01.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: Губжев Нух (Мышэ) Хамидович

Мать: Губжева (Бештоева) Фатимат Кайдаровна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева (Нахушева) Сусана Исмеиловна

Рождение ребёнка
26.06.1976

Дочь: Губжева Жанна Анатольевна

Мать ребёнка: Губжева (Нахушева) Сусана Исмеиловна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
20.04.1978

Дочь: Губжева Марьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Губжева (Нахушева) Сусана Исмеиловна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
02.12.1983

Сын: Губжев Залим Анатольевич

Мать ребёнка: Губжева (Нахушева) Сусана Исмеиловна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
Неизвестно

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