Губжева (Нахушева) Сусана Исмеиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1976
Дочь: Губжева Жанна Анатольевна
Отец ребёнка: Губжев Анатолий Нухович
Рождение ребёнка
20.04.1978
Дочь: Губжева Марьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Губжев Анатолий Нухович
Рождение ребёнка
02.12.1983
Отец ребёнка: Губжев Анатолий Нухович
Смерть
Неизвестно