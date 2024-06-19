Губжева (Нахушева) Сусана Исмеиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губжева (Нахушева) Сусана Исмеиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Анатолий Нухович

Рождение ребёнка
26.06.1976

Дочь: Губжева Жанна Анатольевна

Отец ребёнка: Губжев Анатолий Нухович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
20.04.1978

Дочь: Губжева Марьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Губжев Анатолий Нухович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
02.12.1983

Сын: Губжев Залим Анатольевич

Отец ребёнка: Губжев Анатолий Нухович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
Неизвестно

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