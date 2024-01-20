Щёголева (Харченко) Ирина
Место рожденияRussia
Дата рождения10.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1955
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Спиридонов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридонов Александр
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1979
Муж: Шмигиррилов Борис
Развод
Около 1980
Муж: Шмигиррилов Борис
Бракосочетание
Около ?.09.1981
Рождение ребёнка
16.11.1984
Сын: Щёголев Владислав
Отец ребёнка: Щёголев Юрий Альбертович
Бракосочетание
Около 1987
Муж: Плешко Виктор
Развод
Около 2008
Муж: Плешко Виктор