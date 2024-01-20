Щёголева (Харченко) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёголева (Харченко) Ирина

Место рождения

Russia

Дата рождения

10.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1955

Отец: Эйрих Эдуард Александрович

Мать: Харченко (Харченко) Лариса

Развод
Неизвестно

Муж: Щёголев Юрий Альбертович

Развод
Неизвестно

Муж: Спиридонов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Александр

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1979

Муж: Шмигиррилов Борис

Развод
Около 1980

Муж: Шмигиррилов Борис

Бракосочетание
Около ?.09.1981

Муж: Щёголев Юрий Альбертович

Рождение ребёнка
16.11.1984

Сын: Щёголев Владислав

Отец ребёнка: Щёголев Юрий Альбертович

Бракосочетание
Около 1987

Муж: Плешко Виктор

Развод
Около 2008

Муж: Плешко Виктор

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