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Щёголев Юрий Альбертович

Место рождения

Великий Новгород

Дата рождения

19.02.1961

Дата смерти

14.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1961

Отец: Щёголев Альберт Васильевич

Мать: Щёголева Алла Дмитриевна

Развод
Неизвестно

Жена: Щёголева (Харченко) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щёголева (Горбунова) Лилия

Бракосочетание
Около ?.09.1981

Жена: Щёголева (Харченко) Ирина

Рождение ребёнка
16.11.1984

Сын: Щёголев Владислав

Мать ребёнка: Щёголева (Харченко) Ирина

Рождение ребёнка
04.05.1989

Дочь: Никонова (Щёголева) Кристина

Мать ребёнка: Щёголева (Горбунова) Лилия

Смерть
14.11.2001
Развод
?.12.2001

Жена: Щёголева (Горбунова) Лилия

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