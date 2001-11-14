Щёголев Юрий Альбертович
Место рожденияВеликий Новгород
Дата рождения19.02.1961
Дата смерти14.11.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1961
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Около ?.09.1981
Рождение ребёнка
16.11.1984
Сын: Щёголев Владислав
Мать ребёнка: Щёголева (Харченко) Ирина
Рождение ребёнка
04.05.1989
Дочь: Никонова (Щёголева) Кристина
Мать ребёнка: Щёголева (Горбунова) Лилия
Смерть
14.11.2001
Развод
?.12.2001