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Гайдуков Николай Николаевич

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Место рождения

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.01.1950

Дата смерти

02.10.2009

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: Гайдуков Николай Митрофанович

Мать: Гайдукова (Козлова) Анна Ивановна

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайдукова (Маликова) Александра Петровна

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.10.1974

Сын: Гайдуков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Гайдукова (Маликова) Александра Петровна

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайдукова (Маликова) Александра Петровна

Смерть
02.10.2009
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область

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