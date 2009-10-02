Гайдуков Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1950
Дата смерти02.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайдукова (Маликова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
25.10.1974
Сын: Гайдуков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Гайдукова (Маликова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайдукова (Маликова) Александра Петровна
Смерть
02.10.2009