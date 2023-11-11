Гайдукова (Козлова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.05.1928
Дата смерти23.07.1978
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1950
Сын: Гайдуков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Гайдуков Николай Митрофанович
Смерть
23.07.1978
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область