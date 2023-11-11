Гайдукова (Козлова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдукова (Козлова) Анна Ивановна

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Место рождения

Павловка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.05.1928

Дата смерти

23.07.1978

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1928

Отец: Козлов Иван Андрианович

Мать: Козлова Евдокия Михайловна

Павловка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайдуков Николай Митрофанович

Большой Суходол, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайдуков Николай Митрофанович

Большой Суходол, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайдуков Николай Митрофанович

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Гайдуков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Гайдуков Николай Митрофанович

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
23.07.1978
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область

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