Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1698

Дата смерти

После 1734

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1713

Муж: Давид Васильев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Евдокия Давыдова

Отец ребёнка: Давид Васильев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Давидов

Отец ребёнка: Давид Васильев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Наталья Давыдова

Отец ребёнка: Давид Васильев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1734

Сын: Василий Давыдов

Отец ребёнка: Давид Васильев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
После 1734
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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