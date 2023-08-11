Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1698
Дата смертиПосле 1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1713
Муж: Давид Васильев
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Евдокия Давыдова
Отец ребёнка: Давид Васильев
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Давидов
Отец ребёнка: Давид Васильев
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Наталья Давыдова
Отец ребёнка: Давид Васильев
Рождение ребёнка
1734
Сын: Василий Давыдов
Отец ребёнка: Давид Васильев
Смерть
После 1734