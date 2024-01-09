Мамонтова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова Нина
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Семенович
Рождение ребёнка
30.08.1937
Дочь: Куликова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Семенович
Смерть
Неизвестно