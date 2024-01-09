Мамонтова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Нина

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Семенович

Рождение ребёнка
30.08.1937

Дочь: Куликова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Семенович

Смерть
Неизвестно

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