Абдулжалилова (Файзуллина) Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулжалилова (Файзуллина) Марьям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1866

Дочь: (Аксянова) Сажидя

Отец ребёнка: Абдулжалилов Аксян (Карга)

Рождение ребёнка
11.03.1869

Сын: Аксянов Хасян

Отец ребёнка: Абдулжалилов Аксян (Карга)

Рождение ребёнка
29.05.1871

Сын: Аксянов Хусаин

Отец ребёнка: Абдулжалилов Аксян (Карга)

Рождение ребёнка
20.01.1874

Сын: Аксянов Бадретдин

Отец ребёнка: Абдулжалилов Аксян (Карга)

Рождение ребёнка
1878

Сын: Аксянов Фахретдин

Отец ребёнка: Абдулжалилов Аксян (Карга)

Рождение ребёнка
15.10.1881

Дочь: (Аксянова) Мушфикя

Отец ребёнка: Абдулжалилов Аксян (Карга)

Рождение ребёнка
01.04.1889

Дочь: (Аксянова) Бибихадича

Отец ребёнка: Абдулжалилов Аксян (Карга)

Смерть
Неизвестно

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