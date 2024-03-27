Абдулжалилова (Файзуллина) Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1866
Дочь: (Аксянова) Сажидя
Отец ребёнка: Абдулжалилов Аксян (Карга)
Рождение ребёнка
11.03.1869
Сын: Аксянов Хасян
Отец ребёнка: Абдулжалилов Аксян (Карга)
Рождение ребёнка
29.05.1871
Сын: Аксянов Хусаин
Отец ребёнка: Абдулжалилов Аксян (Карга)
Рождение ребёнка
20.01.1874
Сын: Аксянов Бадретдин
Отец ребёнка: Абдулжалилов Аксян (Карга)
Рождение ребёнка
1878
Сын: Аксянов Фахретдин
Отец ребёнка: Абдулжалилов Аксян (Карга)
Рождение ребёнка
15.10.1881
Дочь: (Аксянова) Мушфикя
Отец ребёнка: Абдулжалилов Аксян (Карга)
Рождение ребёнка
01.04.1889
Дочь: (Аксянова) Бибихадича
Отец ребёнка: Абдулжалилов Аксян (Карга)
Смерть
Неизвестно