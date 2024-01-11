Абдулжалилов Аксян (Карга) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулжалилов Аксян (Карга)

Абдулжалилов Аксян (Карга)

Место рождения

д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Биктимиров Абдулжалил

Мать: Сумабика

д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Арифа

Мать ребёнка: Амина 2 Жена

д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
28.10.1858

Дочь: Бибизарифа

Мать ребёнка: Амина 2 Жена

д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
01.12.1866

Дочь: Сажидя

Мать ребёнка: Абдулжалилова Марьям

д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
11.03.1869

Сын: Аксянов Хасян

Мать ребёнка: Абдулжалилова Марьям

д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
29.05.1871

Сын: Аксянов Хусаин

Мать ребёнка: Абдулжалилова Марьям

д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
20.01.1874

Сын: Аксянов Бадретдин

Мать ребёнка: Абдулжалилова Марьям

д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1878

Сын: Аксянов Фахретдин

Мать ребёнка: Абдулжалилова Марьям

д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
15.10.1881

Дочь: Мушфикя

Мать ребёнка: Абдулжалилова Марьям

д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
01.04.1889

Дочь: Бибихадича

Мать ребёнка: Абдулжалилова Марьям

д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амина 2 Жена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close