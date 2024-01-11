Абдулжалилов Аксян (Карга)
Место рожденияд.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1829
Отец: Биктимиров Абдулжалил
Мать: Сумабика
д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Арифа
Мать ребёнка: Амина 2 Жена
д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
28.10.1858
Дочь: Бибизарифа
Мать ребёнка: Амина 2 Жена
д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
01.12.1866
Дочь: Сажидя
Мать ребёнка: Абдулжалилова Марьям
д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
11.03.1869
Сын: Аксянов Хасян
Мать ребёнка: Абдулжалилова Марьям
д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
29.05.1871
Сын: Аксянов Хусаин
Мать ребёнка: Абдулжалилова Марьям
д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
20.01.1874
Сын: Аксянов Бадретдин
Мать ребёнка: Абдулжалилова Марьям
д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1878
Сын: Аксянов Фахретдин
Мать ребёнка: Абдулжалилова Марьям
д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
15.10.1881
Дочь: Мушфикя
Мать ребёнка: Абдулжалилова Марьям
д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
01.04.1889
Дочь: Бибихадича
Мать ребёнка: Абдулжалилова Марьям
д.Карга Сергачского уезда Нижегородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амина 2 Жена
Смерть
Неизвестно