Григоренко Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоренко Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
06.01.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Емельян Ефимович Балим
Восприемник
26.03.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Гавриил Григорьевич Пархоменко
Рождение ребёнка
31.01.1879 ст.

Сын: Григоренко Григорий Петрович

Отец ребёнка: Григоренко Петр Семенович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григоренко Петр Семенович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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