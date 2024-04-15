Григоренко Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
06.01.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Емельян Ефимович Балим
Восприемник
26.03.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Гавриил Григорьевич Пархоменко
Рождение ребёнка
31.01.1879 ст.
Сын: Григоренко Григорий Петрович
Отец ребёнка: Григоренко Петр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно