Григоренко Петр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоренко Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1879 ст.

Сын: Григоренко Григорий Петрович

Мать ребёнка: Григоренко Пелагея Андреевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
04.08.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Евдокия Тимофеевна Литвиненко (Карпенко)
Восприемник
21.11.1882 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Екатерина Тимофеевна Карпенко
Восприемник
25.03.? ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Захарий Тимофеевич Карпенко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григоренко Пелагея Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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