Григоренко Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1879 ст.
Сын: Григоренко Григорий Петрович
Мать ребёнка: Григоренко Пелагея Андреевна
Восприемник
04.08.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Евдокия Тимофеевна Литвиненко (Карпенко)
Восприемник
21.11.1882 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Екатерина Тимофеевна Карпенко
Восприемник
25.03.? ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Захарий Тимофеевич Карпенко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно