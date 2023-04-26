Жужлева Евдокия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужлева Евдокия Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жужлев Нефед (Мефодий) Макаров

Рождение ребёнка
1876

Сын: Жужлев Трифон Нефедов

Отец ребёнка: Жужлев Нефед (Мефодий) Макаров

Рождение ребёнка
1885

Сын: Жужлев Федор Нефедов

Отец ребёнка: Жужлев Нефед (Мефодий) Макаров

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Жужлева) Прасковья Нефедова

Отец ребёнка: Жужлев Нефед (Мефодий) Макаров

Смерть
Неизвестно

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