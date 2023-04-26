Жужлева Евдокия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Жужлев Нефед (Мефодий) Макаров
Рождение ребёнка
1885
Сын: Жужлев Федор Нефедов
Отец ребёнка: Жужлев Нефед (Мефодий) Макаров
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Жужлева) Прасковья Нефедова
Отец ребёнка: Жужлев Нефед (Мефодий) Макаров
Смерть
Неизвестно