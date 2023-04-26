Жужлев Нефед (Мефодий) Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Жужлева Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Жужлева Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Жужлев Федор Нефедов
Мать ребёнка: Жужлева Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Жужлева) Прасковья Нефедова
Мать ребёнка: Жужлева Евдокия Гаврилова
Смерть
Неизвестно