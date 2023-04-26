Жужлев Нефед (Мефодий) Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужлев Нефед (Мефодий) Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Жужлев Макар Иванович

Мать: Жужлева Параскева Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужлева Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
1876

Сын: Жужлев Трифон Нефедов

Мать ребёнка: Жужлева Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
1878

Сын: Жужлев Василий Нефедов

Мать ребёнка: Жужлева Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Жужлев Федор Нефедов

Мать ребёнка: Жужлева Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Жужлева) Прасковья Нефедова

Мать ребёнка: Жужлева Евдокия Гаврилова

Смерть
Неизвестно

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