Боева (Померанцева) Надежда Никаноровна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Восприемник
02.04.1871 ст.
Александр Николаевич Гаген
Восприемник
01.05.1872 ст.
Николай Николаевич Гаген
Восприемник
13.12.1874 ст.
Александра Николаевна Гаген
Бракосочетание
04.11.1879 ст.
по жениху: коллежский советник Дмитрий Николаевич Прохоров и титулярный советник Василий Васильевич Краснов
Рождение ребёнка
20.03.1881 ст.
Дочь: Боева Лидия Гавриловна
Отец ребёнка: Боев Гавриил Николаевич
Восприемник
14.08.1894 ст.
Римма Александровна Померанцева
Смерть
Неизвестно