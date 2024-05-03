Боева (Померанцева) Надежда Никаноровна 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боева (Померанцева) Надежда Никаноровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Померанцев Никанор Григорьевич

Мать: Померанцева (Козлова) Александра Иосифовна (Осиповна)

Москва, город федерального значения Москва
Восприемник
02.04.1871 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Александр Николаевич Гаген
Восприемник
01.05.1872 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Николай Николаевич Гаген
Восприемник
13.12.1874 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Александра Николаевна Гаген
Бракосочетание
04.11.1879 ст.

Муж: Боев Гавриил Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
по жениху: коллежский советник Дмитрий Николаевич Прохоров и титулярный советник Василий Васильевич Краснов
Рождение ребёнка
20.03.1881 ст.

Дочь: Боева Лидия Гавриловна

Отец ребёнка: Боев Гавриил Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Восприемник
14.08.1894 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Римма Александровна Померанцева
Смерть
Неизвестно

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