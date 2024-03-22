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Алексеевский Александр Александрович

Место рождения

Кашинское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.10.1904

Дата смерти

03.08.1948

Пол

Мужской

Добавил:

МS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1904

Отец: Алексеевский Александр Петрович

Мать: Алексиевская Надежда Николаевна

Кашинское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Малькова Фаина Александровна

Мать ребёнка: Алексеевская Александра Васильевна

Кашинское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Алексеевский Игнат Александрович

Мать ребёнка: Алексеевская Александра Васильевна

Кашинское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Кузнецова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Алексеевская Александра Васильевна

Кашинское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Петрова Миля Александровна

Мать ребёнка: Алексеевская Александра Васильевна

Кашинское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.05.1938

Сын: Алексеевский Александр Александрович

Мать ребёнка: Алексеевская Александра Васильевна

Кашинское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
03.08.1948
Кашинское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
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