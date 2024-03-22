Алексеевский Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения19.10.1904
Дата смерти03.08.1948
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1904
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Малькова Фаина Александровна
Мать ребёнка: Алексеевская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Алексеевский Игнат Александрович
Мать ребёнка: Алексеевская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Кузнецова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Алексеевская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Петрова Миля Александровна
Мать ребёнка: Алексеевская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
24.05.1938
Сын: Алексеевский Александр Александрович
Мать ребёнка: Алексеевская Александра Васильевна
Смерть
03.08.1948