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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МS
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Алексеевский Александр Александрович

Отец ребёнка: Алексеевский ?

Россия, Вологодская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеевский Петр

Отец ребёнка: Алексеевский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстолия

Отец ребёнка: Алексеевский ?