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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Алексеевский Александр Александрович
Отец ребёнка: Алексеевский ?
Россия, Вологодская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеевский Петр
Отец ребёнка: Алексеевский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстолия
Отец ребёнка: Алексеевский ?