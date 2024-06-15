Некрасов Николай Никифоров 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Николай Никифоров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

20.05.1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Некрасов Никифор Васильевич

Мать: Некрасова Евдокия Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1813

Жена: Некрасова (Борзикова) Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
02.01.1814

Сын: Некрасов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Некрасова (Борзикова) Федосья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Некрасова) Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Некрасова (Борзикова) Федосья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.03.1820

Дочь: (Некрасова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Некрасова (Борзикова) Федосья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.05.1824

Дочь: (Некрасова) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Некрасова (Борзикова) Федосья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.05.1824
Причина смерти: горячкою

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