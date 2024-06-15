Некрасов Николай Никифоров
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти20.05.1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1813
Рождение ребёнка
02.01.1814
Сын: Некрасов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Некрасова (Борзикова) Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Некрасова) Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Некрасова (Борзикова) Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
06.03.1820
Дочь: (Некрасова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Некрасова (Борзикова) Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
19.05.1824
Дочь: (Некрасова) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Некрасова (Борзикова) Федосья Алексеевна
Смерть
20.05.1824
Причина смерти: горячкою