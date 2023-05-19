Некрасова (Борзикова) Федосья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1813
Рождение ребёнка
02.01.1814
Сын: Некрасов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Никифоров
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Никифоров
Рождение ребёнка
06.03.1820
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Никифоров
Рождение ребёнка
19.05.1824
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Никифоров
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно