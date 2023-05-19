Некрасова (Борзикова) Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Борзикова) Федосья Алексеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1813

Муж: Некрасов Николай Никифоров

Рождение ребёнка
02.01.1814

Сын: Некрасов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.03.1820

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.05.1824

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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